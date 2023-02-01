До Коломойського з обшуком завітала СБУ
У домі колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського проводять обшуки правоохоронці.
У будинок українського олігарха у Дніпрі завітали Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки, стверджує Українська правда.
Жеваго відпустили під заставу в 1 млн євро – почесний президент Ворскли має залишатись у Франції
Обшуки стосуються махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
Нагадаємо, це не перші обшуки у Коломойського. У вересні НАБУ навідувалось до нього додому на курорті Буковелі, а у жовтні колишній власник Дніпра приходив у київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит.
Динамо повернуло універсального солдата – що тепер?