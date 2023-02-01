У будинок українського олігарха у Дніпрі завітали Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки, стверджує Українська правда.

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Обшуки стосуються махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Нагадаємо, це не перші обшуки у Коломойського. У вересні НАБУ навідувалось до нього додому на курорті Буковелі, а у жовтні колишній власник Дніпра приходив у київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит.

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