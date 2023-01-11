Почесний президент полтавського клубу Костянтин Жеваго все ще залишається у Франції, де його затримали за підозрою в розтраті.

Жеваго покинув французьку в'язницю, заплативши заставу в розмірі 1 млн євро. Окрім цього, він повинен відмічатись в поліцейському відділку, повідомляє Українська правда з посиланнями на власні джерела.

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"Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок – середа – п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку. Бізнесмена затримали у Франції перед Новим роком.

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