Нагадаємо, у суботу УАФ повідомила, що Едуард Соболь пропустить матчі збірної України в Лізі націй через травму. Захисник Брюгге травмувався, а на відновлення йому знадобиться два тижні. Втім, вже в неділю українець вийшов на заміну в поєдинку чемпіонату Бельгії Стандард – Брюгге (3:0).

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"Його вихід на поле став для нас сьогодні несподіванкою. Вчора він зателефонував головному тренеру і сказав, що у нього пошкодження, він потребує операції, і не зможе взяти участь у зборі. Можливо, лікар клубу йому дозволив сьогодні зіграти? Нам про це невідомо", – цитує Гливинського FanDay.

Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня. Після цього "синьо-жовті" зіграють ще двічі: проти Вірменії (24 числа) і Шотландії (у Польщі, 27 вересня).

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