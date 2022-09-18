Напомним, в субботу УАФ сообщила, что Эдуард Соболь пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы. Защитник Брюгге травмировался, а для восстановления ему понадобится две недели. Впрочем, уже в воскресенье украинец вышел на замену в поединке чемпионата Бельгии Стандард – Брюгге (3:0).

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"Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно", – цитирует Глывинского FanDay.

Матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября. После этого "сине-желтые" сыграют еще дважды: против Армении (24 числа) и Шотландии (в Польше, 27 сентября).

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