Чемпіонат Бельгії, 9 тур

Стандард – Брюгге – 3:0

Голи: Цінкернанель, 30, 64, Баліквіша, 90+2

Вилучення: Баліквіша, 90+3

Брюгге приїхав у Льєж після 4-х поспіль перемог у чемпіонаті та лідерства у групі ЛЧ, але місцевий Стандард влаштував чинному чемпіону холодний душ. Сімон Міньйоле отримав у свої ворота три м'ячі, а поєдинок завершився капітуляцією Брюгге – 0:3. Тепер підопічні Альфреда Схрьодера відстають від лідера вже на 8 очок.

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Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та став одним із найгірших у Брюгге (Sofa Score нижче оцінила лише двох футболістів). Саме українець першим пішов з поля, не завдавши жодного удару по воротах. На 60-й хвилині його замінив екс-нападник Барселони Ферран Жутгла.

Окремої уваги заслуговує вихід Едуарда Соболя, який з'явився на 71-й хвилині. Буквально вчора офіційний сайт УАФ повідомив про травму захисника, який мав пропустити два тижні та не приїхати в табір збірної України на матчі Ліги націй. Дивовижно, але вже через 24 години після цієї новини Соболь зміг вийти на поле.

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