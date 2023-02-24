– Нам неприємно і важко приймати поразку, адже ми були за крок до 1/8 фіналу Ліги Європи. Життя жорстоке, тому програвати теж треба вміти. Ми повинні повертатися до нормального стану, але зараз це важко зробити. Молодим гравцям хотів би сказати, що я ними пишаюся, їм слід продовжувати грати на такому ж рівні і з такою ж ефективністю. Особливо це стосується завершальної частини сезону, яка буде непростою.

– Проаналізуйте по гарячих слідах гру проти Шахтаря.

– Нам забракло ефективності в атаці, хоча в перші 15 хвилин усе було нормально. Ми створювали моменти, але в певних ситуаціях нам не вистачало техніки й агресивності, щоб домінувати. Дійсно, ми тримали гру під контролем, забили свій гол і перевели гру в овертайми. Повторюсь: деколи життя буває жорстоким, а пенальті – це рулетка.

– Здалося, що під час овертаймів усі гравці Ренна були повністю виснаженими.

– Так, утома була, адже ми віддали всі сили в цих двох матчах. Слід було більше тримати м’яч, можливо, варто було підсилити центр поля.

Сейви Трубіна в серії пенальті у відеоогляді матчу Ренн – Шахтар – 2:1 (4:5 пен)

– Як після такого матчу продовжувати працювати з Жанюелем Белосяном?

– Йому зараз дуже важко, безумовно, гравець засмучений. До цього він провів три матчі на хорошому рівні, але деколи деталі стають вирішальними. Я розумію, що він надовго запам’ятає цю гру, але я попросив Жануеля концентруватися на тому, що він робить добре. Йому лише 18 років, і такі матчі лише допоможуть йому прогресувати. На нього чекає хороша кар’єра, а цей поєдинок буде в його пам’яті лише поганим спогадом.

– Пенальті – не лише лотерея, а ще й перевірка на техніку.

– Погоджуюсь, але після такої кількості ігрового часу під тиском результату пенальті – не просто вправа на техніку. Навіть Марадона хибив з позначки.

– Пенальті – це гра розуму?

– Так, для мене футбол – це те, що ти робиш на полі 95 хвилин. Нам навіть пощастило лишитися в грі після двох промахів. Та все ж для мене пенальті – це не гра, а відсторонений спосіб визначення результату і лотерея. Та якщо говорити про матч, то, думаю, ми дуже добре грали.

– Проаналізуйте всю єврокампанію та підбийте її підсумки.

– Ми багато чого досягли, але для гри на євроарені потрібний досвід. На жаль, останнім часом ми припускалися багатьох помилок, тому не слід зависоко піднімати планку амбіцій. У нас гарна команда, сподіваюся, уболівальникам сподобалась гра, але маємо розуміти, що деколи всі помиляються. Шкодуємо, що сталося саме так. Ми хотіли і могли проходити далі, та зараз нам забракло майстерності й досвіду.

– Фактор досвіду відіграв ключову роль?

– Мене більше цікавить, що в нас ще три місяці сезону. Потрібно встановлювати нові цілі та прямувати до них.

Йовічевіч – про вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи: "Це не демагогія, не порожні слова, що ми граємо за Україну"

– Тривалість цього матчу може накласти свій відбиток на недільний поєдинок чемпіонату?

– До неділі ще є час, тому маємо відновитися й підготуватися.

– Усі французькі команди вилетіли з Ліги Європи, як ви це прокоментуєте?

– У чемпіонаті Франції достатньо хороших команд, також є багато легіонерів, які підвищують рівень нашого футболу. Також зараз чимало молодих тренерів, тому мені важко відповісти, чому маємо такі результати на євроарені. Цей вечір поганий для всього французького футболу.

– Як обирали тих, хто виконуватиме пенальті?

– Повторюсь: для мене пенальті – ментальна вправа, і пробивав той, хто був готовий, – наводить слова Женезіо прес-служба Шахтаря.

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