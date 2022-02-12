"Були й інші розмови. Я отримував інформацію про те, що Легія Краків є дуже серйозним клубом, і вони про мене теж запитували. Краковія була найпереконливішою. Мені спочатку сподобалося, як до мене ставилися, тому я вирішив довіритися їм і перебуваю в Кракові", – заявив Коноплянка у коментарі Canal+Sport.

.@kono10official był naszym gościem w studiu Super Piątku ️ Sprawdźcie, co miał do powiedzenia Ukrainiec tuż po swoim transferze do @MKSCracoviaSSA



W CANAL+ SPORT rozpoczęła się właśnie transmisja meczu Pasów z @LechiaGdanskSA pic.twitter.com/syHeWD0Uc5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 11, 2022

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Українець явно щось наплутав, оскільки Легія базується у Варшаві (журналістка навіть намагалася допомогти Євгену, але він не почув). Конфуз 32-річного півзахисника оперативно пояснили Sportowe Fakty. Насправді Коноплянкою цікавилася Вісла Краків, яка дізналася про переговори з Краковією. Втім, хавбек успішно домовився зі "смугастими" і не розглядав інших варіантів.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до польського клубу в статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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