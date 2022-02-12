Коноплянка сконфузився на одному з перших інтерв'ю в Польщі – хавбек наплутав назви місцевих грандів
Зірковий новачок Краковії Євген Коноплянка відразу почав смішити польську пресу.
"Були й інші розмови. Я отримував інформацію про те, що Легія Краків є дуже серйозним клубом, і вони про мене теж запитували. Краковія була найпереконливішою. Мені спочатку сподобалося, як до мене ставилися, тому я вирішив довіритися їм і перебуваю в Кракові", – заявив Коноплянка у коментарі Canal+Sport.
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Українець явно щось наплутав, оскільки Легія базується у Варшаві (журналістка навіть намагалася допомогти Євгену, але він не почув). Конфуз 32-річного півзахисника оперативно пояснили Sportowe Fakty. Насправді Коноплянкою цікавилася Вісла Краків, яка дізналася про переговори з Краковією. Втім, хавбек успішно домовився зі "смугастими" і не розглядав інших варіантів.
Нагадаємо, Коноплянка приєднався до польського клубу в статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.
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