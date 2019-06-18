Юний Мессі став гравцем Діжона

Французький Діжон підписав нападника Раяна Мессі.

Діжон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Раяна Мессі. Футболіст 2007 року народження гратиме в академії клубу.

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Французький клуб не міг залишити легендарне прізвище у стороні, і у своєму Twitter написав його під хештегом, щоб привернути увагу користувачів.

Діжон за підсумками сезону 2018/19 опинився у зоні перехідних матчів із представником Ліги 2, але "червоні" змогли здолати Ланс та залишитись в еліті.

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