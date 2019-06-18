Юный Месси стал игроком Дижона

Французский Дижон подписал нападающего Райана Месси.

Дижон на своем официальном сайте сообщил о подписании нападающего Райана Месси. Футболист 2007 года рождения будет играть в академии клуба.

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Французский клуб не мог оставить легендарную фамилию в стороне, и в своем Twitter написал ее под хэштегом, чтобы привлечь внимание пользователей.

Дижон по итогам сезона 2018/19 оказался в зоне переходных матчей с представителем Лиги 2, но "красные" смогли преодолеть Ланс и остаться в элите.

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