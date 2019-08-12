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Дієго Коста зазнав травми у спарингу проти Ювентуса – форвард може пропустити старт сезону 2019/20

07:30 55 Читать на русском
Дієго Коста зазнав травми у спарингу проти Ювентуса – форвард може пропустити старт сезону 2019/20
Дієго Коста / Фото ФК Атлетіко

Форвард Атлетіко Дієго Коста може підвести своїх колег у найближчих матчах.

Товариські матчі
Атлетіко
2
2 : 1
1
Ювентус
19:00 10:08:2019
завершено
 

Дієго Коста вийшов на поле на 56-й хвилині товариського матчу проти Ювентуса (2:1), але дограти поєдинок нападнику не судилось.

Феєрія Феліша у відеоогляді матчу Атлетіко – Ювентус – 2:1

Перед фінальним свистком 30-річний іспанець пошкодив м'яз і був змушений покинути поле. Про важкість травми поки не повідомляється, але є ризик, що Дієго може пропустити стартові поєдинки нового сезону Ла Ліги.

В першому турі Атлетіко зустрічатиметься з Хетафе 18 серпня. Коста однозначно пропустить гру через дискваліфікацію.

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Теги
Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Іспанія Атлетіко - Ювентус
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