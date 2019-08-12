Дієго Коста зазнав травми у спарингу проти Ювентуса – форвард може пропустити старт сезону 2019/20

Україна — 01:24 5073
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Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал ГвардіолиАнглія — 11 серп 8337
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