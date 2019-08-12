Диего Коста получил травму в спарринге против Ювентуса – форвард может пропустить старт сезона 2019/20

Форвард Атлетико Диего Коста может подвести своих коллег в ближайших матчах.

Диего Коста вышел на поле на 56-й минуте товарищеского матча против Ювентуса (2:1), но доиграть поединок нападающему не было суждено.

Феерия Фелиша в видеообзоре матча Атлетико – Ювентус – 2:1

Перед финальным свистком 30-летний испанец повредил мышцу и был вынужден покинуть поле. О тяжести травмы пока не сообщается, но есть риск, что Диего может пропустить стартовые поединки нового сезона Ла Лиги.

В первом туре Атлетико встречаться с Хетафе 18 августа. Коста однозначно пропустит игру из-за дисквалификации.

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