Феєрія Феліша у відеоогляді матчу Атлетіко – Ювентус – 2:1

Дивіться відео голів та головних моментів матчу Міжнародного кубка чемпіонів.

Героєм зустрічі став літній новачок "матрацників" – Жоау Феліш.

Роналду та Феліш претендують на приз найкращому португальському гравцю сезону, Фонсека – на титул найкращому тренеру

Молодий португалець показав виключні навички бомбардира під час своїх двох голів у ворота Ювентуса. А от його зірковий співвітчизник Кріштіану Роналду нічим особливим не відзначився – єдиний м'яч туринців в активі Самі Хедіри.

Атлетіко здобув важку перемогу, яка принесла другу позицію у підсумковій таблиці цьогорічного Міжнародного кубка чемпіонів.

Атлетіко вирвав перемогу в Ювентуса – сенсаційний Феліш затьмарив Роналду