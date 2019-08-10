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Феєрія Феліша у відеоогляді матчу Атлетіко – Ювентус – 2:1

10 серпня 23:32 160 Читать на русском
Феєрія Феліша у відеоогляді матчу Атлетіко – Ювентус – 2:1
Феліш проти Рабйо / Твіттер Атлетіко

Дивіться відео голів та головних моментів матчу Міжнародного кубка чемпіонів.

Товариські матчі
Атлетіко
2
2 : 1
1
Ювентус
19:00 10:08:2019
завершено
 

Героєм зустрічі став літній новачок "матрацників" – Жоау Феліш.

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Молодий португалець показав виключні навички бомбардира під час своїх двох голів у ворота Ювентуса. А от його зірковий співвітчизник Кріштіану Роналду нічим особливим не відзначився – єдиний м'яч туринців в активі Самі Хедіри.

Атлетіко здобув важку перемогу, яка принесла другу позицію у підсумковій таблиці цьогорічного Міжнародного кубка чемпіонів.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Італія Відеоновини Атлетіко - Ювентус Міжнародний кубок чемпіонів Ювентус Ювентус
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