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Дієго Коста відмовляється тренуватись з Атлетіко

17:28 122 Читать на русском
Дієго Коста відмовляється тренуватись з Атлетіко
Дієго Коста / betbola

Нападник Атлетіко Дієго Коста вважає рішення "матрацників" покарати його за вилучення у матчі з Барселоною несправедливим.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Дієго Коста сьогодні не тренувався зі своїми партнерами по команді. Нападник був на базі Атлетіко, але був відсутній на тренуванні, хоча й не має ніяких пошкоджень, інформує AS.

Дієго Коста отримав 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра

Повідомляється, що причиною, чому Коста не тренувався з партнерами, став штраф, який наклало керівництво на одіозного форварда за вилучення в матчі з Барселоною. Через дискваліфікацію іспанець пропустить залишок сезону.

Нагадаємо, що арбітр Хіль Мансано надав аудіодоказ образ на свою адресу від Дієго Кости. На записі арбітра можна розібрати, що форвард двічі облаяв Мансано: "Я с**в на твою маму-повію".

Президент Атлетіко прокоментував 8-матчеву дискваліфікацію Кости

Теги
Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Іспанія Барселона - Атлетіко
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