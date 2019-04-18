Дієго Коста відмовляється тренуватись з Атлетіко

Нападник Атлетіко Дієго Коста вважає рішення "матрацників" покарати його за вилучення у матчі з Барселоною несправедливим.

Дієго Коста сьогодні не тренувався зі своїми партнерами по команді. Нападник був на базі Атлетіко, але був відсутній на тренуванні, хоча й не має ніяких пошкоджень, інформує AS.

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Повідомляється, що причиною, чому Коста не тренувався з партнерами, став штраф, який наклало керівництво на одіозного форварда за вилучення в матчі з Барселоною. Через дискваліфікацію іспанець пропустить залишок сезону.

Нагадаємо, що арбітр Хіль Мансано надав аудіодоказ образ на свою адресу від Дієго Кости. На записі арбітра можна розібрати, що форвард двічі облаяв Мансано: "Я с**в на твою маму-повію".

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