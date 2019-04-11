Дієго Коста може отримати 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра

Нападник Атлетіко Дієго Коста може отримати серйозне покарання за неспортивну поведінку у матчі 31-го туру Барселона – Атлетіко (2:0).
Дисциплінарний комітет федерації футболу Іспанії отримав у своє розпорядження аудіозапис, на якому чути, що Дієго Коста неодноразово ображав Хіля Мансано. На записі арбітра можна розібрати, що форвард двічі облаяв Мансано: "Я с**в на твою маму-повію", передає AS.
Барселона - Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайкою на адресу арбітра
Таким чином, Хіль Мансано відреагував на прохання Атлетіко пояснити вилучення Дієго Кости. Суддя надав аудіодоказ скандального епізоду і тепер дисциплінарний комітет має винести вирок нападнику. Дієго Кості загрожує дискваліфікація на 8 матчів.
Нагадаємо, Барселона перемогла Атлетіко (2:0), і тепер відірвалась від Атлетіко на 11 очок за 7 турів до завершення чемпіонату.
Барселона перемогла Атлетіко: лайка Дієго Кости зламала план Сімеоне, перфоманс Облака, чергові рекорди Мессі та Суареса