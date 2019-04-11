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Дієго Коста може отримати 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра

09:43 68 Читать на русском
Дієго Коста може отримати 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра
Дієго Коста / Squawka

Нападник Атлетіко Дієго Коста може отримати серйозне покарання за неспортивну поведінку у матчі 31-го туру Барселона – Атлетіко (2:0).

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Дисциплінарний комітет федерації футболу Іспанії отримав у своє розпорядження аудіозапис, на якому чути, що Дієго Коста неодноразово ображав Хіля Мансано. На записі арбітра можна розібрати, що форвард двічі облаяв Мансано: "Я с**в на твою маму-повію", передає AS.

Барселона - Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайкою на адресу арбітра

Таким чином, Хіль Мансано відреагував на прохання Атлетіко пояснити вилучення Дієго Кости. Суддя надав аудіодоказ скандального епізоду і тепер дисциплінарний комітет має винести вирок нападнику. Дієго Кості загрожує дискваліфікація на 8 матчів.

Нагадаємо, Барселона перемогла Атлетіко (2:0), і тепер відірвалась від Атлетіко на 11 очок за 7 турів до завершення чемпіонату.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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