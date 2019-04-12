Президент Атлетіко прокоментував 8-матчеву дискваліфікацію Кости

Енріке Сересо відреагував на рішення Федерації футболу Іспанії дискваліфікувати форварда Атлетіко Дієго Косту на 8 матчів.

"Це погані новини, але дисциплінарний комітет вирішив, що буде вісім матчів дискваліфікації, значить – вісім. Ми попросимо його бути акуратнішим. Це футбол. Гравці легко заводяться, і таке буває на полі. Образ не повинно бути, але іноді вони трапляються.

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Такі правила – за образу судді дають від чотирьох до восьми матчів. Вважаю, що комітету надали всі необхідні докази. Я не чекав, що буде стільки матчів, але якщо так вирішили – значить, на те були причини.

Це прикро, тому що у всіх гравців різний темперамент на полі. У Дієго є недоліки, і це один з них. Але це не виправдання. Образу нічим не виправдати.

Не думаю, що це вплине на майбутнє Дієго в Атлетіко. Хіба це перший раз? Не думаю, що якби він виступав за інший клуб, до цього поставилися б по-іншому. Не хочу виправдовувати Дієго, але іноді в житті так буває, що людина втрачає розум", – цитує Сересо Mundo Deportivo.

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