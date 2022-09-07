Як і очікувалося, півзахисник Міралем П'яніч розірвав контракт з Барсою і спробує свої сили в Шарджі з ОАЕ.

Про перехід хавбека збірної Боснії і Герцеговини Шарджа повідомила у клубному Twitter. Угода розрахована на 2 роки з опцією продовження.

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Заради переходу в клуб з ОАЕ Міралем П'яніч розірвав контракт з "синьо-гранатовими", який був чинний ще 2 роки. При цьому хавбек відмовився від будь-якої компенсації. Відповідно, до Шарджі боснієць перебрався на правах вільного агента.

Сезон 2021/22 П'яніч провів на правах оренди в Бешикташі (26 матчів, 4 асисти). У 2020-му Міралем перейшов у Барселону з Ювентсуса за 60 мільйонів євро, але не зміг закріпитися в іспанському гранді. Раніше півзахисник захищав кольори Роми і Ліона, а тепер протистоятиме Андрію Ярмоленку та Сергію Реброву в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

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