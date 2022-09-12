Бывший нападающий Челси, Атлетико и сборной Испании Диего Коста стал игроком Вулверхэмптона, оформив возвращение на Туманный Альбион.

33-летний футболист подписал с "волками" контракт до конца текущего сезона и выбрал 29 номер, сообщает пресс- служба клуба .

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Коста сначала имел проблемы с выдачей разрешения на работу в Англии, однако Вулверхэмптон обжаловал этот отказ. В прошлый четверг Диего успешно прошел медосмотр, а сегодня его официально представили эффектным видеороликом.

Испанец призван заменить перебравшегося в команду за 18 млн форварда сборной Австрии Сашу Калайджича, который в дебютном матче повредил крестообразные связки. Сейчас подопечные Бруну Лаже идут 14-ми в турнирной таблице АПЛ.

К слову, последние 8 месяцев Диего Коста находился без работы после прощания с Атлетико Минейро. Еще раньше выступал за Челси (дважды стал чемпионом Англии), Атлетико Мадрид, Райо Вальекано и ряд других команд.