"Дієго був антигероєм": легенда Ювентуса Феррара відреагував на смерть Марадони, порівнявши аргентинця з Кассано
Колишній захисник Наполі та Ювентуса Чіро Феррара поділився емоціями від смерті Дієго Марадони.
"Я зворушений, зараз важкий момент. Спочатку я не хотів говорити, потім відчув необхідність поговорити про товариша по команді і великого друга.
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Нам всім так сумно через те, що сталося. Впевнений, що Дієго спокійно пішов. Я виріс із ним, у мене залишилися незабутні спогади про Марадону. Він мій друг, і я завжди захищав його. Дієго платив за свої помилки.
Хтось каже, що Дієго був героєм. Я вважаю, що герої ідеальні, вони не роблять помилок. Дієго був антигероєм. Незважаючи на свої слабкості, він став найкращим на світі. У нього була божевільна голова, трохи схожа на Антоніо Кассано. Можливо, вони б порозумілися", – наводить слова Феррари Football Italia.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.