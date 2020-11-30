"Я тронут, сейчас трудный момент. Сначала я не хотел говорить, потом я почувствовал необходимость поговорить о товарище по команде и большого друга.

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Нам всем так грустно из-за того, что произошло, я уверен, что Диего спокойно ушел. Я вырос с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о Марадоне. Он мой друг, и я всегда защищал его, Диего платил за свои ошибки.

Кто-то говорит, что Диего был героем. Я считаю, что герои идеальные, они не делают ошибок. Диего был антигероем. Несмотря на свои слабости, он стал лучшим на свете. У него была сумасшедшая голова, немного похожа на Антонио Кассано, возможно, они бы нашли общий язык", – приводит слова Феррары Football Italia.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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