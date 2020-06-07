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"Дивовижний краєвид": сексапільна Ванда Ікарді опублікувала гаряче фото, від якого неможливо відірвати погляд

13:08 1049 Читать на русском
"Дивовижний краєвид": сексапільна Ванда Ікарді опублікувала гаряче фото, від якого неможливо відірвати погляд
Мауро зробив правильний вибір

Дружина та агент форварда ПСЖ Мауро Ікарді вразила соцмережі пишними формами. Вона не вперше дражнить підписників власним тілом.

Скандальна блондинка виставила спокусливе фото з провокаційним підписом: "Дивовижний краєвид". Її фанати, звісно ж, погодились, втім на пейзаж позаду ніхто й уваги не звернув.

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Додамо, що Ванда Нара – не лише активний користувач соціальних мереж з 6,5 млн підписників в Інстаграм, але й непоганий агент. Аргентинська екс-модель представляє інтереси свого чоловіка, який нещодавно підписав повноцінний контракт з ПСЖ.

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Теги
Франція Ванда Нара Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ Дівчата футболістів
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