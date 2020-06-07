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"Удивительный пейзаж": сексапильная Ванда Икарди опубликовала горячее фото, от которого невозможно оторвать взгляд

13:10 231 Читати українською
"Удивительный пейзаж": сексапильная Ванда Икарди опубликовала горячее фото, от которого невозможно оторвать взгляд
Мауро сделал правильный выбор

Жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди поразила соцсети пышными формами. Она не впервые дразнит подписчиков собственным телом.

Скандальная блондинка выставила соблазнительное фото с провокационным подписью: "Удивительный пейзаж". Ее фанаты, конечно же, согласились, однако на пейзаж позади никто и внимания не обратил.

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Добавим, что Ванда Нара – не только активный пользователь социальных сетей с 6,5 млн подписчиков в Инстаграм, но и неплохой агент. Аргентинская экс-модель представляет интересы своего мужа, который недавно подписал полноценный контракт с ПСЖ.

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Теги
Франция Ванда Нара Мауро Икарди Мауро Икарди ПСЖ ПСЖ Девушки футболистов
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