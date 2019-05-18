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Изумительный гол Мякушко в видеообзоре матча Карпаты – Десна – 2:0

18 мая 23:25 235 Читати українською
Изумительный гол Мякушко в видеообзоре матча Карпаты – Десна – 2:0
Сергей Мякушко / Карпаты

Карпаты в меньшинстве победили Десну в 29 туре УПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко
 
50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко

В первом тайме команды голов не забивали, а вот во второй половине встречи, когда Карпаты остались в меньшинстве, подопечные Фабри отличились дважды в воротах Десны.

Карпаты в меньшинстве переиграли Десну и вышли из зоны переходных матчей

После этой победы Карпаты набрали 29 очков и на несколько часов поднялись на девятую ступень, правда позже Олимпик вернул себе 9 место. Десна с 38-ю пунктами осталась седьмой.

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