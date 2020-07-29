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Чудо-гол с центра поля в матче Первой лиги – видео шедевра

21:53 - Читати українською
Чудо-гол с центра поля в матче Первой лиги – видео шедевра
Игроки Авангарда / фото ФК Авангард

Поединки 27-го тура Первой лиги запомнились не только победами фаворитов, но и роскошным голом в матче Авангард – ОПФК Черкащина.

Первая лига 2019/20, 27-й тур

Авангард – ОПФК Черкащина – 2:1

Голы: Мирошник, 41, 85 – Нечай, 45+1

Несмотря на свое поражение ОПФК Черкащина отметилась самым ярким голом 27-го тура Первой лиги. В компенсированное время к первому тайму Нечай получил мяч в центре поля и неожиданно пробил по воротам соперника. Голкипер Авангарда далеко вышел из ворот, и не смог отбить мяч, который по красивой траектории опустился в сетку ворот.

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Однако, этот гол не позволил Черкащине набрать хотя бы очко – Авангард вырвал победу на последних минутах. Эта победа позволила хозяевам набрать 45 очков и остаться восьмыми, а Черкасс с 7 пунктами замыкают турнирную таблицу чемпионата.

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Теги
Фантастические голы Авангард Авангард ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Первая лига Красивые голы Видеоновости
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