Диво-гол у стилі Ібрагімовіча у матчі чемпіонату Португалії

В матчі 9 туру чемпіонату Португалії Фейренсе – Тондела нападник господарів Жоау Сілва відзначився красивим взяттям воріт.

Нападник Фейренсе Жоау Сілва забив красивий гол п'ятою у поєдинку 9 туру Прімейри проти Тондели.

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На 67-й хвилині португалець класним ударом п'ятою переправив м'яч у сітку воріт після навісної передачі з флангу, зробивши рахунок 2:2. Стиль Златана Ібрагімовіча, не інакше.

Проте це не допомогло Фейренсе уникнути поразки. Матч у підсумку завершився з рахунком 2:4.

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