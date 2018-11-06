Диво-гол у стилі Ібрагімовіча у матчі чемпіонату Португалії

Ліга націй — 14:40 692
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Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"
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"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та УкраїнуІнтерв’ю — 14:30 2243
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Інтер – Барселона: міланці ще до гри встановили рекорд італійського футболуЛіга чемпіонів — 13:22 461
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Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтніУкраїна — 13:09 163
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Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і БарселонуЛіга чемпіонів — 12:02 834
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