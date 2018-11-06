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Диво-гол у стилі Ібрагімовіча у матчі чемпіонату Португалії

15:40 796 Читать на русском
Диво-гол у стилі Ібрагімовіча у матчі чемпіонату Португалії
Диво-гол у чемпіонаті Португалії / фото із соцмереж

В матчі 9 туру чемпіонату Португалії Фейренсе – Тондела нападник господарів Жоау Сілва відзначився красивим взяттям воріт.

Нападник Фейренсе Жоау Сілва забив красивий гол п'ятою у поєдинку 9 туру Прімейри проти Тондели.

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На 67-й хвилині португалець класним ударом п'ятою переправив м'яч у сітку воріт після навісної передачі з флангу, зробивши рахунок 2:2. Стиль Златана Ібрагімовіча, не інакше.

Проте це не допомогло Фейренсе уникнути поразки. Матч у підсумку завершився з рахунком 2:4.

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Красиві голи Відеоновини Фантастичні голи Жоау Сілва Жоау Сілва Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Фейренсе Фейренсе Португалія
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