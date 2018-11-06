Чудо-гол в стиле Ибрагимовича в матче чемпионата Португалии

Чудо-гол в чемпионате Португалии / фото из соцсетей

В матче 9 тура чемпионата Португалии Фейренсе – Тондела нападающий хозяев Жоау Силва отличился красивым взятием ворот.

Нападающий Фейренсе Жоау Силва забил красивый гол пяткой в поединке 9 тура Примейры против Тонделы.

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На 67-й минуте португалец классным ударом пяткой переправил мяч в сетку ворот после навесной передачи с фланга, сделав счет 2:2. Стиль Златана Ибрагимовича, не иначе.

Однако это не помогло Фейренсе избежать поражения. Матч в итоге завершился со счетом 2:4.

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