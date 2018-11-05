Голкіпер Сум Штанько оригінально відбив пенальті – відео дня

У матчі між Сумами та Гірник-Спортом трапився курйозний випадок.

У 16 турі Суми приймали Гірник-Спорт, матч закінчився з рахунком 2:2.

Суми можуть втратити професіональний статус через участь у договірних матчах, – ТаТоТаке

У компенсований арбітром час Гірник-Спорт мав змогу здобути перемогу завдяки призначеному пенальті.

Євген Лозовий взявся виконувати удар та направив м'яч просто по центру воріт.

Голкіпер Сум Артем Штанько не падав до удару, проте сам не повірив у те, що м'яч летить йому просто до рук. Схоже, через це він і не подумав виставити руки та відбив удар головою.