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Голкіпер Сум Штанько оригінально відбив пенальті – відео дня

18:12 3 Читать на русском
Голкіпер Сум Штанько оригінально відбив пенальті – відео дня
Артем Штанько / Фото: соцмережі

У матчі між Сумами та Гірник-Спортом трапився курйозний випадок.

У 16 турі Суми приймали Гірник-Спорт, матч закінчився з рахунком 2:2.

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У компенсований арбітром час Гірник-Спорт мав змогу здобути перемогу завдяки призначеному пенальті.

Євген Лозовий взявся виконувати удар та направив м'яч просто по центру воріт.

Голкіпер Сум Артем Штанько не падав до удару, проте сам не повірив у те, що м'яч летить йому просто до рук. Схоже, через це він і не подумав виставити руки та відбив удар головою.

Перша ліга16 турСтадіон Ювілейний (Суми)

Суми - Гірник-Спорт: Субота 03 листопада 2018

Суми
Матч завершено
2 : 2
Гірник-Спорт
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Суми Суми Перша ліга Суми - Гірник-Спорт Артем Штанько Артем Штанько
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