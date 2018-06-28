Дівчина дня на ЧС-2018: ефектна Ізабель Гулар, яка підтримувала Неймара та заспокоювала свого коханого німця

Бразильська топ-модель Ізабель Гулар палко підтримувала свою національну команду в переможному матчі проти Сербії на ЧС-2018. Однак на Мундіалі одна з ангелів Victoria's Secret вже зазнала і великої "втрати".

33-річна модель, яка зустрічається з голкіпером ПСЖ і збірної Німеччини Кевіном Траппом, є великою прихильницею "селесао" та близькою подругою Неймара. Щоб підтримати рідну Бразилію, вона наважилась поїхати навіть у Москву, де стала свідком впевненої перемоги команди Тіте над сербами.

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Цікаво, що збірна Німеччина у той самий день проводила свій заключний поєдинок групового етапу ЧС-2018 проти Південної Кореї в Казані. Попри те, що коханий Гулар Кевін Трапп повинен був зіграти матч за життя, хоча вийти на поле особливих шансів у нього й не було, топ-модель без вагань обрала гру своєї рідної команди...

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Однак вже після катастрофи Манншафт чарівна бразилійка через Інстаграм поспівчувала своєму бойфренду, заявивши, що завжди буде ним гордитись.

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