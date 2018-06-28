Девушка дня на ЧМ-2018: эффектная Изабель Гулар, которая поддерживала Неймара и успокаивала своего любимого немца

Бразильская топ-модель Изабель Гулар горячо поддерживала свою национальную команду в победном матче против Сербии на ЧМ-2018. Однако на Мундиале одна из ангелов Victoria's Secret уже понесла и большую "потерю".

33-летняя модель, которая встречается с голкипером ПСЖ и сборной Германии Кевином Трапп, является большой поклонницей "селесао" и близкой подругой Неймара. Чтобы поддержать родную Бразилию, она решилась поехать даже в Москву, где стала свидетелем уверенной победы команды Тите над сербами.

ЧМ-2018 Сербия – Бразилия: уверенная победа пентакампеонов над европейцами

Интересно, что сборная Германия в тот же день проводила свой заключительный поединок группового этапа ЧМ-2018 против Южной Кореи в Казани. Несмотря на то, что любимый Гулар Кевин Трапп должен был сыграть матч за жизнь, хотя выйти на поле шансов у него и не было, топ-модель без колебаний выбрала игру своей родной команды...

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Однако уже после катастрофы Манншафт волшебная бразильянка через Инстаграм посочувствовала своему бойфренду, заявив, что всегда будет им гордиться.

Кто же она, стройная и сексуальная модель, которая никогда не променяет родину на любовь, смотрите в фотообзоре "Футбол 24".