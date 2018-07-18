Директор з комунікацій Шахтаря: Футбольна інфраструктура України потребує близько 4 млрд грн держінвестицій на рік

Директор з комунікацій Шахтаря Юрій Свірідов висловив свою думку щодо забезпечення діяльності футбольної інфраструктури в Україні.

"Можна відремонтувати старі стадіони і побудувати нові. Обласним центрам більшості клубів УПЛ і Першої ліги потрібні нові сучасні об'єкти.

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Потреба – мінімум 8-10 стадіонів. Місткість кожного – 10-15 тисяч чоловік. Міста: Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Херсон, Миколаїв, Краматорськ та ін. Потрібні стадіони з підігрівом поля, критими трибунами, парковками, фастфудами і туалетами.

Крім цього, необхідно інвестувати в стадіони вже наявні. Наприклад, в Сумах (відремонтувати підігрів), Кропивницькому, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі. Києву потрібен ще один стадіон на 15-20 тисяч. Проблема інфраструктури – це проблема №1 українського футболу. Без якісних стадіонів неможливо розвивати футбольний бізнес.

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Інвестором має виступити держава. Чому держава? Тому що абсолютна більшість стадіонів в країні – державні і ще тому що розвиток спорту – це важлива складова державної політики. За моїми припущеннями, сума інвестицій може скласти близько 4 млрд грн (150 млн дол) або 1 млрд грн на рік. Для порівняння в 2018 році в державному бюджеті заплановано видатки на будівництво нових доріг в розмірі 49 млрд грн. На спортивну інфраструктуру – 0.

Ще один приклад – Польща. Крім стадіонів, побудованих до Євро 2012, за останні 10 років всі команди Екстракляси обзавелися новими аренами. Стадіони побудовані за державні кошти. Без поліпшення інфраструктури говорити про якісну зміну УПЛ при розширенні до 16 клубів – безвідповідально", – написав Свірідов у своїй колонці на Tribuna.com.