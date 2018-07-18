Директор по коммуникациям Шахтера: Футбольная инфраструктура Украины нуждается в около 4 млрд грн госинвестиций в год

Директор по коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов выразил свое мнение касательно обеспечения деятельности футбольной инфраструктуры в Украине.

"Можно отремонтировать старые стадионы и построить новые. Областным центрам большинства клубов УПЛ и первой лиги нужны новые современные объекты.

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Потребность – минимум 8-10 стадионов. Вместимость каждого – 10-15 тысяч человек. Города: Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Херсон, Николаев, Краматорск и др. Нужны стадионы с подогревом поля, крытыми трибунами, парковками, фастфудами и туалетами.

Помимо этого, необходимо инвестировать в стадионы уже имеющиеся. Например, в Сумах (отремонтировать подогрев), Кропивницком, Полтаве, Запорожье, Мариуполе. Киеву нужен еще один стадион на 15-20 тысяч. Проблема инфраструктуры – это проблема №1 украинского футбола. Без качественных стадионов невозможно развивать футбольный бизнес.

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Инвестором должно выступить государство. Почему государство? Потому что абсолютное большинство стадионов в стране – государственные и еще потому что развитие спорта – это важная составляющая государственной политики. По моим предположениям, сумма инвестиций может составить около 4 млрд грн (150 млн долл) или 1 млрд грн в год. Для сравнения в 2018 году в государственном бюджете запланированы расходы на строительство новых дорог в размере 49 млрд грн. На спортивную инфраструктуру – 0.

Еще один пример – Польша. Помимо стадионов, построенных к Евро 2012, за последние 10 лет все команды экстраклясы обзавелись новыми аренами. Стадионы построены за муниципальные средства. Без улучшения инфраструктуры говорить о качественном изменении УПЛ при расширении до 16 клубов – безответственно", – написал Свиридов в своей колонке на Tribuna.com.