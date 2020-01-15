Директор Оболоні-Бровар прокоментував відставку Ковальця

Директор Оболоні-Бровар Олександр Різніченко розповів, чому керівництво клубу прийняло рішення попрощатися з Сергієм Ковальцем.

"Це було обопільне рішення керівництва клубу і головного тренера. Потиснули один одному руки і побажали удачі. Розумієте, тренерська доля така, що коли він лягає спати, валіза повинна стояти поруч біля ліжка.

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Всі це розуміють. Рух мав подібний приклад, команда перебуває на першому місці", – сказав Різніченко в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Ковалець покинув Оболонь-Бровар 9 січня, хоча його контракт був розрахований до 30 червня 2020 року. Після його відставки команду очолив Олег Мазуренко. Наразі київська команда посідає 6 місце у турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера, львівського Руха, на 2 очки.

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