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Директор Оболоні-Бровар – про нового тренера: З ним команда гратиме у футбол, який сподобається вболівальникам

14 січня 08:54 1191 Читать на русском
Директор Оболоні-Бровар – про нового тренера: З ним команда гратиме у футбол, який сподобається вболівальникам
Олег Мазуренко / ФК Оболонь-Бровар

Директор київської Оболоні-Бровар Олександр Різніченко розповів, чому керівництво клубу прийняло рішення призначити головним тренером команди Олега Мазуренка.

"Мені дзвонили з приводу Павла Яковенка, Олександра Головка, Сергія Шищенка. На електронну пошту деякі тренери надсилали свої резюме. Але рішення щодо Олега Мазуренка було прийнято. Все-таки він наш, гравець Оболоні, він багато років віддав цьому клубу.

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Він живе цим. Наскільки я його знаю, він просто живе цим. Якщо треба, він буде і жити на стадіоні, щоб вирішувати завдання.

Тренерський штаб залишається практично той же, крім головного тренера. Сьогодні Мазуренко був представлений тренерському складу, лікарям, масажистам, адміністраторам. Все залишається поки без змін.

Оболонь-Бровар буде агресивнішою у нападі з новим тренером, буде більше моментів, будемо грати у футбол, який сподобається вболівальникам", – сказав Різніченко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Мазуренко очолив першу команду Оболоні-Бровар після відставки Сергія Ковальця. Наразі київська команда посідає 6 місце у турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера, львівського Руха, на 2 очки.

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