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Директор Оболони-Бровар прокомментировал отставку Ковальца

15 января 06:30 404 Читати українською
Директор Оболони-Бровар прокомментировал отставку Ковальца
Сергей Ковалец / ФК Оболонь-Бровар

Директор Оболони-Бровар Александр Ризниченко рассказал, почему руководство клуба приняло решение расстаться с Сергеем Ковальцом.

"Это было обоюдное решение руководства клуба и главного тренера. Пожали друг другу руки и пожелали удачи. Понимаете, тренерская судьба такова, что когда он ложится спать, чемодан должен стоять рядом возле кровати.

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Все это понимают. Рух имел подобный пример, команда находится на первом месте", – сказал Ризниченко в эфире ФутболNEWS.

Напомним, Ковалец покинул Оболонь-Бровар 9 января, хотя его контракт был рассчитан до 30 июня 2020 года. После его отставки команду возглавил Олег Мазуренко. Сейчас киевская команда занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, львовского Руха, на 2 очка.

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец Олег Мазуренко Олег Мазуренко
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