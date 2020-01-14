Директор Оболони-Бровар – о новом тренере: С ним команда будет играть в футбол, который понравится болельщикам

Директор киевской Оболони-Бровар Александр Ризниченко рассказал, почему руководство клуба приняло решение назначить главным тренером команды Олега Мазуренко.

"Мне звонили по поводу Павла Яковенко, Александра Головко, Сергея Шищенко. На электронную почту некоторые тренеры присылали свои резюме. Но решение по Олегу Мазуренко было принято. Все-таки он наш, игрок Оболони, он много лет отдал этому клубу.

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Он живет этим. Насколько я его знаю, он просто живет этим. Если надо, он будет и жить на стадионе, чтобы решать задачи.

Тренерский штаб остается практически тот же, кроме главного тренера. Сегодня Мазуренко был представлен тренерскому составу, врачам, массажистам, администраторам. Все остается пока без изменений.

Оболонь-Бровар будет более агрессивной в нападении с новым тренером, будет больше моментов, будем играть в футбол, который понравится болельщикам", – сказал Ризниченко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, Мазуренко возглавил первую команду Оболони-Бровар после отставки Сергея Ковальца. Сейчас киевская команда занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, львовского Руха, на 2 очка.

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