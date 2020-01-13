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Оболонь-Бровар офіційно призначила нового тренера, який замінив Ковальця

12:21 824 Читать на русском
Оболонь-Бровар офіційно призначила нового тренера, який замінив Ковальця
Олег Мазуренко / фото: Оболонь-Бровар

Першолігова Оболонь-Бровар визначилася з фахівцем, який готуватиме команду до другої частини сезону.

Олег Мазуренко знову став головним тренером Оболоні-Бровар, повідомляє прес-служба клубу.

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42-річний фахівець замінить на цій посаді Сергія Ковальця, який покинув "пивоварів" на початку року. Цікаво, що Мазуренко працював з командою і до призначення Ковальця.

Після 19 турів Оболонь посідає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від першої сходинки, яку посідає Рух, на 2 очки.

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Олег Мазуренко Олег Мазуренко Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга
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