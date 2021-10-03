"У нас не так багато часу між матчами для відновлення і підготовки до наступної гри. Але ми підлаштовуємось під календар і намагаємося підходити до кожного поєдинку в найкращих кондиціях. Головне, що психологічно ми повністю готові.

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Ми добре підготувалися до матчу за Суперкубок. Були на високому рівні, як тактично, так і фізично. Команда проявила свої найкращі якості і змогла виграти. Цей трофей додав нам впевненості.

При цьому я не вважаю, що Класичне буде схожим на матч за Суперкубок. Кожна зустріч відрізняється і має свої нюанси. Динамо врахує помилки і, напевно, cтане сильніше, але і ми будемо готуватися і зробимо все, щоб перемогти", – сказав Маркос Антоніо у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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