Київський клуб офіційно підтвердив нову оренду 29-річного захисника у ПАОК. Позика розрахована на весь наступний сезон.

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Кендзьора вже виступав у одній команді з Тайсоном і тренером Разваном Луческу. За другу половину сезону поляк провів 10 матчів, відзначився одним голом. Цікаво, що раніше ПАОК відмовлявся продовжувати співпрацю з Кендзьорою, а сам футболіст нібито був приголомшений вчинком російського президента клубу Івана Саввіді, який порушив попередні домовленості.

Томаш перебрався в Динамо з Леха у 2017 році за півтора мільйона євро. Його контракт з киянами чинний ще рік – відповідно, якщо захисник не підписав нову угоду, то піде безкоштовно. Загалом у складі "біло-синіх" Кендзьора відіграв 198 матчів, у яких оформив 7 голів та 20 асистів.

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