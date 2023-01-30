Динамо завершує трансфер Забарного в АПЛ – кияни можуть отримати шалену суму
Захисник Динамо Ілля Забарний дуже близький до переходу в чемпіонат Англії.
Динамо та представники клубу АПЛ перебувають на фінальній стадії переговорів щодо трансферу Забарного, повідомляє ТаТоТаке.
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Загальна сума може сягнути 25 мільйонів євро – для порівняння, за Циганкова "біло-сині" отримали 5 млн плюс можливі бонуси. Ім'я потенційного нового клубу Забарного не розкривається.
До слова, Забарний – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 25 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.
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