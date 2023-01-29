Ще один українець – захисник Динамо Ілля Забарний – може опинитися на Туманному Альбіоні у найближчі дні.

Захисник Динамо Ілля Забарний може опинитись в АПЛ, повідомляє The Sun. На 20-річного оборонця претендує Астон Вілла.

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За інформацією журналіста Дена Кінга, "леви" спробують підписати українця до закриття зимового трансферного вікна (31 січня). Зазначається, що Забарного хоче бачити особисто Унаї Емері, який прагне оновити лінію захисту і вважає Іллю гравцем з великим потенціалом. Англійці готові викласти за футболіста збірної України 13 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Забарний – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 25 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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