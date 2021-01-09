Київський клуб приєднався до боротьби за атакувального хавбека Гекена Далехо Ірандуста, повідомляє журналіст Мерен Слагтер.

Динамо оприлюднило план виходу з відпустки – киян очікує насичений період

Гронінген майже домовився про трансфер 22-річного шведа, але на горизонті з'явилося Динамо. "Біло-сині" заманюють гравця більшою зарплатнею. Вибір залежить від самого Ірандуста – кар'єра в Ередивізі або заробіток.

Додамо, що хавбек Гекена провів 29 матчів у попередньому сезоні, відзначився 8 голами і 6 асистами.

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