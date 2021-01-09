Динамо заманює зірку чемпіонату Швеції великою зарплатнею, – журналіст
08:28 - Читать на русском
Динамо намагається підсилити склад у зимове трансферне вікно.
Київський клуб приєднався до боротьби за атакувального хавбека Гекена Далехо Ірандуста, повідомляє журналіст Мерен Слагтер.
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Гронінген майже домовився про трансфер 22-річного шведа, але на горизонті з'явилося Динамо. "Біло-сині" заманюють гравця більшою зарплатнею. Вибір залежить від самого Ірандуста – кар'єра в Ередивізі або заробіток.
Додамо, що хавбек Гекена провів 29 матчів у попередньому сезоні, відзначився 8 голами і 6 асистами.
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