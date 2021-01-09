Киевский клуб присоединился к борьбе за атакующего хавбека Гекена Далехо Ирандуста, сообщает журналист Мерен Слагтер.

Динамо обнародовало план выхода из отпуска – киевлян ожидает насыщенный период

Гронинген почти договорился о трансфере 22-летнего шведа, но на горизонте появилось Динамо. "Бело-синие" заманивают игрока большей зарплатой. Выбор зависит от самого Ирандуста – карьера в Эредивизи или заработок.

Добавим, что хавбек Гекена провел 29 матчей в прошлом сезоне, отличился 8 голами и 6 ассистами.

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