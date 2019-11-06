Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Загребське Динамо прийме донецький Шахтар у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо Загреб – Шахтар

6 листопада, 22:00. Загреб, Максімір

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Донецький Шахтар увійшов у найвідповідальніший період цієї осені. Цього тижня на "гірників" очікують відразу 2 ключових поєдинки в головних турнірах сезону – у Лізі чемпіонів і в рамках української Прем'єр-ліги. Перший іспит Луїш Каштру та його підопічні здаватимуть у Загребі. Розписавши в Харкові результативну нічию із хорватськими "динамівцями" (2:2), донеччани максимально загострили боротьбу за друге місце в плей-офф від квартету C.

Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Водночас Шахтар погіршив власні шанси на підсумковий успіх. Чемпіон України зобов'язаний перемагати на Балканах, аби не чекати на подарунок долі у вигляді резервного складу Манчестер Сіті в 5-му турі групового етапу. До того ж, навіть неосновні виконавці "містян" можуть стати нездоланним редутом для "гірників" на Етіхаді. Та поки доля путівки в 1/8 фіналу ЛЧ у руках Шахтаря. Через це поєдинок на загребському Максімірі набуває статусу надважливого. Щоправда, на сьогодні є запитання щодо ігрової форми донеччан. Шахтар заслужено поступився київському Динамо в Кубку України (1:2), а розгром Карпат (3:0) в УПЛ минулої суботи, здається, більше був "заслугою" львів'ян. Швидкий гол від Борячука та постійні помилки галичан в обороні не дозволили визначити, наскільки хлопці Каштру оговталися від дошкульної кубкової поразки.

У матчі проти Динамо Загреб козирем донеччан має стати яскрава гра основної осі – Пятова, Ісмаїлі, Тайсона та Мораєса. Якщо до голкіпера збірної України запитань фактично немає, то трійка етнічних бразильців упродовж останніх матчів відверто забуксувала. Втрата Коноплянки та Соломона (обоє навіть не полетіли до Хорватії) може стати перевагою, оскільки подарує більше простору для Тайсона. Лідер Шахтаря із появою Коно в основі почав трохи розчинятися на полі. Додаємо до цього зірваний влітку трансфер 31-річного бразильця до Італії й з'являється відчуття про втрату Тайсоном мотивації. У Загребі капітан "гірників" ці сумніви повинен розвіяти.

Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

Легко Шахтарю напевне не буде. Динамо Загреб не зніяковіло в Харкові й грало на рівних із донеччанами. Вдома ж хорватський гранд буде окрилений аншлагом на трибунах, що стане додатковим козирем "синіх". Підопічні Ненада Б'єліци віддають належне Шахтарю, але точно не бояться українського чемпіона. Вони гратимуть на перемогу, а правильні висновки після першого матчу суперників, помножені на агресивний стиль гри, можуть стати вирішальним чинником і для результату цього поєдинку, і для боротьби за путівку в наступний раунд. Проте, якісний виступ провідних гравців Шахтаря може нівелювати індивідуальні перфоманси Ольмо, Оршіча та Ко.

Цікаві факти

Динамо Загреб має 9-матчеву серію без поразок на власному полі в єврокубках.

Хорватський гранд програв 4 із п'яти домашніх поєдинків проти українських команд.

Шахтар здобув лише 2 перемоги за останні 10 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (4 нічиї, 4 поразки).

Після першого матчу проти загребського Динамо донеччани виграли лише 1 матч із трьох у всіх турнірах.

Динамо Загреб виграло 3 матчі після поєдинку проти Шахтаря в Харкові, не пропустивши жодного м'яча.

Динамо Загреб – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці компанії Marathon Bet вважають фаворитом протистояння хорватський гранд. На перемогу Динамо Загреб можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Тим часом імовірний успіх донеччан оцінюється балом 3,30. Ставка на нічию у протистоянні на Максімірі може збільшити виграш у 3,60 разів.

Окрім того, букмекери визначилися із найвірогіднішими підсумковими результатами матчу ЛЧ. На їхню думку, перемога хорватів із різницею в один м'яч найбільш імовірна – 3,86. На мінімальний успіх Шахтаря ставки приймаються з балом 4,75. Ризикована ставка на перемогу Динамо Загреб із різницею у 2 м'ячі пропонується із привабливим коефіцієнтом 6,00.

Кадрова ситуація

Травмовані: Куленовіч – Соломон, Коноплянка

Під питанням: Теофіль-Катрен, Майєр, Гояк, Гаврановіч – Кривцов, Марлос

Орієнтовні склади на матч Динамо Загреб – Шахтар

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Звісно, донецькому Шахтарю необхідна перемога, щоб підтвердити власні амбіції щодо виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Та перший матч із загребським Динамо продемонстрував, що хорватський гранд є не просто міцним горішком, а справді якісною командою із хорошим підбором виконавців. На нинішньому етапі "сині" за класом фактично перебувають на одному рівні з донеччанами. За таких умов і нічия в Хорватії виглядає непоганим варіантом для підопічних Каштру.

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