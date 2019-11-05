Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б’єліца поспілкувався з журналістами перед матчем четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Завтра в нас з Шахтарем великий доленосний матч. Мені дуже приємно, що буде багато вболівальників. Ми задоволені результатами, яких досягли в поєдинках з Аталантою та проти Шахтаря в Харкові. Зараз готові до опонентів навіть краще.

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Хлопці в хорошій формі ментально та фізично. Вони водночас мотивовані та розслаблені, адже отримують задоволення від виступів у Лізі чемпіонів. Ми гратимемо з Шахтарем тільки на перемогу. Інший підсумок нас не влаштує.

Хто фаворит у прийдешньому поєдинку? Шанси 50 на 50. Шахтар – досвідчена команда. Вони мають, ким замінити травмованих Коноплянку та Соломона. Але ми маємо величезне бажання перемогти. Динамо буде дуже мотивоване. Зробимо все можливе, щоб показати свої сильні сторони та здолати суперника.

Я не думаю, що Шахтар недооцінює загребське Динамо. Ми будемо активними та агресивними, як і в Харкові. Після результату минулого матчу очікую, що мої хлопці будуть більш сконцентрованими.

У Шахтаря є футболісти, які в один момент можуть змінити долю зустрічі на індивідуальних якостях. Тому ми повинні зберігати максимальну концентрацію від першої до останньої хвилини" – сказав Б'єліца.

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