Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

– Завтрашній матч буде найважливішим для Шахтаря в Лізі чемпіонів?

– Так, бо він наступний. Для нас кожен наступний матч є найважливішим. В обох команд по 4 очки. Поки що нічого не вирішено стосовно виходу в плей-офф. Друга гра із загребським Динамо на 90% покаже, хто вийде з групи. Наразі всі мають шанси, навіть Аталанта не випала з боротьби.

– Яка ситуація з Коноплянкою та Соломоном?

– Коноплянка та Соломон травмовані, вони залишилися в Києві. Не можу коментувати їхній стан. Це зробить медичний штаб. У них м’язові травми, ці виконавці випали на деякий час.

Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ми привезли в Загреб шість атакувальних футболістів, які здатні добре себе показати. Троє з них залишаться з запасі, інші троє постараються виконати завдання з перших хвилин. Чого треба буде грі, те вони привнесуть. Ми довіряємо всім, не треба зациклюватися на конкретних виконавцях. Всі, хто в цьому сезоні виходив на заміну, підсилював команду, виконував різні завдання.

– Перший матч з Динамо Загреб завершився внічию. Чи знаєте, як обіграти цього суперника?

– Наша головна зброя – наш стиль. Ми не будемо відходити від свого ДНК, гратимемо у свій футбол, який демонструємо протягом всього сезону. Постараємося показати хорошу гру в атаці, знайти шляхи, щоб пройти оборону Динамо.

Є 4 основні чинники для здобуття перемоги: техніка, тактика, психологія та фізика. Не можна чимось жертвувати, не можна чомусь надавати більшої уваги. Потрібно відпрацювати максимально в усіх напрямках. Постараємося віддати всі сили, щоб пройти далі.

– У Шахтаря зараз непростий період: втрата очок в УПЛ, виліт від Динамо. Матч з Карпатами допоміг стабілізувати ситуацію?

– Класіко – це завжди Класіко. Таке завжди трапляється між двома найсильнішими командами країни. Шкода, що Динамо виграло. Але потрібно розділяти турніри. Все-таки у чемпіонаті у нас все чудово – 12 перемог у 13 турах.

Наша команда готова до поєдинку з Динамо Загреб. Гравці готові, я впевнений. Я вірю в їхні якості, вони вірять у свої сили також. Головне – показати завтра на полі те, що ми вміємо.

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