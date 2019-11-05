Динамо Загреб – Шахтар: на матчі Ліги чемпіонів очікується аншлаг

Ліга чемпіонів — 18:44 1700
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Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
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Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі ІванісенюЗбірна України — 14:51 2777
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Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українцівСвіт — 14:26 4303
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"Вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши Україну на МундіальЗбірна України — 14:00 3538
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Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧНімеччина — 13:00 7439