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Динамо Загреб – Шахтар: на матчі Ліги чемпіонів очікується аншлаг

19:24 301 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: на матчі Ліги чемпіонів очікується аншлаг
Вболівальники Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем викликав надзвичайний ажіотаж серед вболівальників.

 

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів між загребським Динамо і Шахтарем має відбутись при переповнених трибунах, повідомляє 24sata.

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Зазначається, що всі квитки на Західну і Східну трибуни були розпродані у перший же день. На поточний момент лишилося лише кілька тисяч місць. Хорвати не сумніваються, що на поєдинку буде понад 30 тисяч глядачів.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо Загреб після трьох турів набрали по 4 очки і ділять 2-3-е місця в групі C. Матч-відповідь відбудеться 6 листопада, початок о 22:00.

Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Динамо Загреб - Шахтар
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