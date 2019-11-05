Динамо Загреб – Шахтар: на матчі Ліги чемпіонів очікується аншлаг

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем викликав надзвичайний ажіотаж серед вболівальників.

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів між загребським Динамо і Шахтарем має відбутись при переповнених трибунах, повідомляє 24sata.

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Зазначається, що всі квитки на Західну і Східну трибуни були розпродані у перший же день. На поточний момент лишилося лише кілька тисяч місць. Хорвати не сумніваються, що на поєдинку буде понад 30 тисяч глядачів.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо Загреб після трьох турів набрали по 4 очки і ділять 2-3-е місця в групі C. Матч-відповідь відбудеться 6 листопада, початок о 22:00.

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