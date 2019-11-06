Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Загребское Динамо примет донецкий Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо Загреб – Шахтер

6 ноября, 22:00. Загреб, Максимир

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Донецкий Шахтер вошел в самый ответственный период этой осенью. На этой неделе "горняков" ожидают сразу 2 ключевых поединка в главных турнирах сезона – в Лиге чемпионов и в рамках украинской Премьер-лиги. Первый экзамен Луиш Каштру и его подопечные будут сдавать в Загребе. Расписав в Харькове результативную ничью с хорватскими "динамовцами" (2:2), донетчане максимально обострили борьбу за второе место в плей-офф от квартета C.

Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

В то же время Шахтер ухудшил собственные шансы на итоговый успех. Чемпион Украины обязан побеждать на Балканах, чтобы не ждать подарка судьбы в виде резервного состава Манчестер Сити в 5-м туре группового этапа. К тому же, даже неосновные исполнители "горожан" могут стать непреодолимым редутом для "горняков" на Этихаде. Но пока судьба путевки в 1/8 финала ЛЧ в руках Шахтера. Поэтому поединок на загребском Максимире приобретает статус важнейшего. Правда, на сегодня стоит вопрос об игровой форме донетчан. Шахтер заслуженно уступил киевскому Динамо в Кубке Украины (1:2), а разгром Карпат (3:0) в УПЛ в минувшую субботу, кажется, больше был "заслугой" львовян. Быстрый гол от Борячука и постоянные ошибки галичан в обороне не позволили определить, насколько ребята Каштру оправились после болезненного кубкового поражения.

В матче против Динамо Загреб козырем донетчан должна стать яркая игра основной оси – Пятова, Исмаили, Тайсона и Мораеса. Если к голкиперу сборной Украины вопросов практически нет, то тройка этнических бразильцев на протяжении последних матчей откровенно забуксовала. Потеря Коноплянки и Соломона (оба даже не полетели в Хорватию) может стать преимуществом, поскольку подарит больше пространства Тайсону. Лидер Шахтера с появлением Коно в основе начал немного растворяться на поле. Добавляем к этому сорванный летом трансфер 31-летнего бразильца в Италию и появляется ощущение о потере Тайсоном мотивации. В Загребе капитан "горняков" эти сомнения должен развеять.

Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Ненада Белицы

Легко Шахтеру наверняка не будет. Динамо Загреб не смутились в Харькове и играло с донетчанами на равных. Дома же хорватский гранд будет окрылен аншлагом на трибунах, что станет дополнительным козырем "синих". Подопечные Ненада Белицы отдают должное Шахтеру, но точно не боятся украинского чемпиона. Они будут играть на победу, а правильные выводы после первого матча соперников, умноженные на агрессивный стиль игры, могут стать решающим фактором и для результата этого поединка, и для борьбы за путевку в следующий раунд. Однако, качественное выступление ведущих игроков Шахтера может нивелировать индивидуальные перфомансы Ольмо, Оршича и Ко.

Интересные факты

Динамо Загреб имеет 9-матчевую серию без поражений на своем поле в еврокубках.

Хорватский гранд проиграл 4 из пяти домашних поединков против украинских команд.

Шахтер одержал лишь 2 победы за последние 10 матчей группового этапа Лиги чемпионов (4 ничьи, 4 поражения).

После первого матча против загребского Динамо донетчане выиграли лишь 1 матч из трех во всех турнирах.

Динамо Загреб выиграло 3 матча после поединка против Шахтера в Харькове, не пропустив ни одного мяча.

Динамо Загреб – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты компании Marathon Bet считают фаворитом противостояния хорватский гранд. На победу Динамо Загреб можно поставить с коэффициентом 2,25. Между тем вероятный успех донетчан оценивается баллом 3,30. Ставка на ничью в противостоянии на Максимире может увеличить выигрыш в 3,60 раз.

Кроме того, букмекеры определились с наиболее вероятными итоговыми результатами матча ЛЧ. По их мнению, победа хорватов с разницей в один мяч наиболее вероятна – 3,86. На минимальный успех Шахтера ставки принимаются с баллом 4,75. Рискованная ставка на победу Динамо Загреб с разницей в 2 мяча предлагается с привлекательным коэффициентом 6,00.

Кадровая ситуация

Травмированные: Куленович – Соломон, Коноплянка

Под вопросом: Теофиль-Катрен, Майер, Гояк, Гавранович – Кривцов, Марлос

Ориентировочные составы на матч Динамо Загреб – Шахтер

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац – Моро, Дилавер, Адеми – Ольмо, Оршич – Петкович

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Конечно, донецкому Шахтеру необходима победа, чтобы подтвердить собственные амбиции по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. И первый матч с загребским Динамо продемонстрировал, что хорватский гранд не просто крепким орешком, а действительно качественной командой с хорошим подбором исполнителей. На нынешнем этапе "синие" по классу фактически находятся на одном уровне с дончанами. При таких условиях и ничья в Хорватии выглядит неплохим вариантом для подопечных Каштру.

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