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ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Динамо Загреб перед матчем з Шахтарем обіграло Горіцу

18 жовтня 23:13 66 Читать на русском
Динамо Загреб перед матчем з Шахтарем обіграло Горіцу
Динамо З – Горіца – 2:4 / Фото з відкритих джерел

Суперник донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів Динамо Загреб з хорошим настроєм відправляється до Харкова – команда здобула комфортну перемогу у чемпіонаті.

Чемпіонат Хорватії, 11 тур

Горіца – Динамо Загреб – 2:4

Голи: Ловріч, 55, Сук, 77 – Оршіч, 25, 49, 61, Кадзьор, 27

Вилучення: Періч, 89 (друга жовта картка, Динамо)

Коноплянка: Загребу заб’ємо не менше, ніж Колосу

Чемпіон Хорватії в матчі 11-го туру впевнено переміг Горіцу з рахунком 4:2. В середині першого тайму протягом двох хвилин відзначились Оршіч та Кадзьор. На початку другої половини зустрічі Оршіч забив вдруге, а за п’ятнадцять хвилин святкував хет-трик. Горіца у другому таймі зуміла два гола відквитати, однак цього виявилось замало для позитивного результату. До слова, на останній хвилині матчу суддя залишив Динамо у меншості – Періч побачив перед собою другу жовту картку.

Ця перемога принесла Динамо 25 очок і першу сходинку у чемпіонаті, Горіца з 15-ма балами посідає шосту сходинку.

Нагадаємо, вже 22 жовтня Шахтар, в рамках Ліги чемпіонів, прийматиме у Харкові загребське Динамо, а 6 листопада поїде до нього в гості на матч-відповідь.

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Теги
Світ Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Горіца Горіца Хорватія Міслав Оршіч Міслав Оршіч
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