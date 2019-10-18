Коноплянка: Загребу заб’ємо не менше, ніж Колосу

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Колосом (6:0).

"Реально не очікували такого результату, бо знаємо, який у Колоса тренер з зубами. Відповідно, думали, що буде важче. Але це футбол – сьогодні вони програли, завтра можуть обіграти з таким же рахунком іншу команду. Бажаю Колосу удачі і радий, що сьогодні у нас все виходило. Ми отримали насолоду від футболу, будемо намагатися рухатися далі в такому ж темпі.

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Чи думали ми про Динамо Загреб у другому таймі? Ні, зараз почнемо думати. Такий матч не може розслабити перед Лігою чемпіонів. Завжди приємно забивати шість голів і отримувати задоволення. Так що до Загреба готуємось з таким же настроєм і сподіваюсь, що нам вдасться забити їм стільки ж голів", – цитує Коноплянку портал Footboom.com.

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