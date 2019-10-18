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ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Коноплянка: Загребу заб’ємо не менше, ніж Колосу

18 жовтня 22:47 276 Читать на русском
Коноплянка: Загребу заб’ємо не менше, ніж Колосу
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Колосом (6:0).

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Реально не очікували такого результату, бо знаємо, який у Колоса тренер з зубами. Відповідно, думали, що буде важче. Але це футбол – сьогодні вони програли, завтра можуть обіграти з таким же рахунком іншу команду. Бажаю Колосу удачі і радий, що сьогодні у нас все виходило. Ми отримали насолоду від футболу, будемо намагатися рухатися далі в такому ж темпі.

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Чи думали ми про Динамо Загреб у другому таймі? Ні, зараз почнемо думати. Такий матч не може розслабити перед Лігою чемпіонів. Завжди приємно забивати шість голів і отримувати задоволення. Так що до Загреба готуємось з таким же настроєм і сподіваюсь, що нам вдасться забити їм стільки ж голів", – цитує Коноплянку портал Footboom.com.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Колос Колос Шахтар - Колос Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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