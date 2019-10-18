Динамо Загреб перед матчем с Шахтером обыграло Горицу

Соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Динамо Загреб с хорошим настроением отправляется в Харьков – команда получила комфортную победу в чемпионате.

Чемпионат Хорватии, 11 тур

Горица – Динамо Загреб – 2:4

Голы: Ловрич, 55, Сук, 77 – Оршич, 25, 49, 61, Кадзьор, 27

Удаление: Перич, 89 (вторая желтая карточка, Динамо)

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Чемпион Хорватии в матче 11-го тура уверенно победил Горицу со счетом 4:2. В середине первого тайма в течение двух минут отличились Оршич и Кадзьор. В начале второй половины встречи Оршич забил второй раз, а через пятнадцать минут он же праздновал хет-трик. Горица во втором тайме сумела два гола отквитать, однако этого оказалось мало для положительного результата. К слову, на последней минуте матча судья оставил Динамо в меньшинстве – Перич увидел перед собой вторую желтую карточку.

Эта победа принесла Динамо 25 очков и первое место в чемпионате, Горица с 15-ю баллами занимает шестую строчку.

Напомним, уже 22 октября Шахтер, в рамках Лиги чемпионов, будет принимать в Харькове загребское Динамо, а 6 ноября поедет к нему в гости на ответный матч.

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