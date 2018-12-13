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Динамо – Яблонец: де дивитись матч Ліги Європи

16:11 291 Читать на русском
Динамо – Яблонец: де дивитись матч Ліги Європи
Динамо – Яблонец: де дивитись матч Ліги Європи 13.12.2018

Київське Динамо приймає чеський Яблонец в рамках групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец відбудеться 13 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Матч Динамо – Яблонец онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що для Динамо цей матч не має турнірного значення – "біло-сині" вже гарантували собі вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи з першого місця групи K. У першому протистоянні цих суперників Динамо на виїзді втратило перемогу над Яблонцем (2:2).

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Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
2
год
:
45
хв
Яблонец
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Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Яблонец Яблонец Яблонец
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